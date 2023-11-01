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01/11/2023
Свежая статистика о русскоязычном YouTube: Каковы привычки и предпочтения российских пользователей?
31/10/2023
Мировые операции Гонконг и Макао исключены: Китай вводит суровые наказания за гемблинг за границей
31/10/2023
Meta обжалует запрет на использование поведенческого маркетинга в Instagram и Facebook
31/10/2023
Meta представляет подписку на Facebook и Instagram без рекламы для пользователей в Европе
31/10/2023
Рекордная сделка: Домен Betting.online продан за $400,000
31/10/2023
Threads расширяется и представляет свой собственный API
30/10/2023
Meta Начинает Оптимизацию Обработки Обращений с Помощью Самообслуживания
30/10/2023
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