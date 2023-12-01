Facebook внедряет ИИ для блокировки вредоносных аккаунтов

В своем недавнем выступлении инженер-программист Facebook Сара Кодир рассказала о разработке модели DEC, предназначенной для обнаружения и блокировки вредоносных аккаунтов. Эта модель, являясь одной из ключевых в системе обнаружения, предназначена для решения проблемы неэффективности традиционных методов, таких как жалобы пользователей и ручные правила.

Искусственный интеллект (ИИ), используемый в модели DEC, анализирует различные характеристики аккаунтов, включая возраст аккаунта, геолокацию и список друзей. Особое внимание уделяется новым аккаунтам, так как они чаще всего ассоциируются с вредоносной деятельностью. Однако простое изменение этих параметров не поможет обойти систему: ИИ также анализирует поведенческие паттерны, включая активность пользователя внутри учетной записи и взаимодействие с другими пользователями.

Кроме того, система ИИ обладает способностью к рекурсивному самообучению, что позволяет ей постоянно совершенствоваться, несмотря на ограниченное количество функций, которые может написать человек. Это делает модель DEC особенно эффективной в борьбе с постоянно развивающимися методами мошенничества.

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