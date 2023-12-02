Google начинает удаление неактивных учетных записей: новая мера для улучшения безопасности

Сегодня, компания Google приступает к удалению учетных записей, которые оставались неактивными в течение двух лет. Эта долгожданная мера была анонсирована еще в мае текущего года.

Новая политика, объявленная Google, направлена на улучшение безопасности пользователей. Внутренние исследования показали, что старые учетные записи чаще становятся мишенью для киберпреступников, так как они редко обновляются и используют устаревшие методы защиты. Эти учетные записи чаще становятся жертвами фишинга, хакерских атак и спама.

Согласно новой политике Google, первыми будут удалены учетные записи, которые были созданы, но никогда не использовались пользователями. Чтобы избежать удаления своей учетной записи, пользователи должны войти в нее и воспользоваться каким-либо из сервисов Google, например, отправить или прочитать электронные письма, просмотреть содержимое Google Диска или посмотреть видео на YouTube. Это действие позволит сохранить учетную запись активной и избежать ее удаления.

Эта новая мера безопасности от Google призвана защитить пользователей от потенциальных угроз и улучшить общую безопасность интернет-пространства. Поэтому, если вы долго не пользовались своей учетной записью Google, пришло время активизироваться, чтобы сохранить свои данные и информацию в безопасности.

0