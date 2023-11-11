Google Play вводит новые правила, влияющие на Aff-Команды, инди-студии и партнерские программы

С 13 ноября Google Play начинает применение новых правил, оказывающих значительное влияние на aff-команды, инди-студии и партнерские программы. Эти изменения подразумевают, что перед публикацией приложения в магазине, оно должно пройти 14-дневное тестирование с участием 20 независимых тестировщиков.

Это нововведение приведет к ряду последствий:

Увеличение стоимости аренды и выкупа приложений. Затруднения в продвижении приложений под конкретные события, так как 14-дневный период тестирования снижает способность к быстрой реакции на тренды. Снижение готовности партнерских программ делиться приложениями.

В ответ на эти изменения эксперты советуют следующее:

Обратить внимание на PWA-приложения от PWA.Market, так как они не требуют публикации в магазине приложений и обходятся без банов и меток. Это может быть бюджетным и эффективным решением для масштабирования и быстрого тестирования.

Ожидать появления сервиса «Aff. Testировщики», который за абонентскую плату будет проводить тестирование приложений.

Подготовиться к изменениям, изучив возможности работы с PWA-приложениями и другими альтернативными методами продвижения.

Эти новые правила вызвали оживленные обсуждения среди разработчиков и маркетологов, так как они могут существенно изменить текущий ландшафт мобильного приложения и маркетинга.

0