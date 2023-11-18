Meta представила новые инновационные разработки

Компания только что представила свои последние достижения в мире искусственного интеллекта и обработки изображений.

Одним из наиболее впечатляющих новшеств стала нейронная сеть Emu Edit, которая, как утверждается, изменит способ, которым мы редактируем фотографии. В отличие от традиционных методов, требующих выделения областей и сложных интерфейсов, Emu Edit позволяет редактировать фотографии всего лишь с помощью текстовых команд. Пользователи могут написать, что именно им хотелось бы изменить на фотографии, и какие изменения нужны, а нейросеть выполнит все остальное. Эта инновация уже вызвала интерес и восторг у многих пользователей, и можно с уверенностью сказать, что традиционные редакторы изображений, включая долгоживущего лидера рынка — Photoshop, получили серьезного конкурента.

Кроме того, Meta также представила свою нейронную сеть Emu Video, которая предоставляет уникальные возможности для генерации видео с использованием искусственного интеллекта.

Эти две новые разработки от Meta обещают революционизировать способ обработки изображений и создания видео, и уже сейчас вызывают большой интерес и ожидание со стороны пользователей. Многие считают, что это начало новой эры в мире графического дизайна и видеопродакшена.

0