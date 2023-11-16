Microsoft Advertising и Baidu Global Строят Будущее Рекламы с Использованием ИИ

В рекламном мире наступает новая эра сотрудничества между двумя гигантами технологий — Microsoft Advertising и Baidu Global. Это партнерство направлено на создание новаторского рекламного продукта, который будет использовать искусственный интеллект для предложения спонсируемых рекомендаций контента.

Суть этого сотрудничества заключается в интеграции спонсируемых рекомендаций в мобильную клавиатуру Baidu Global Keyboard. Данная функция будет основана на принципах искусственного интеллекта, что позволит обеспечить более точную и персонализированную рекламу для каждого пользователя.

Основной целью этой интеграции является привлечение внимания более молодой аудитории, в частности пользователей поколения Z. Эта демографическая группа известна своей технологической осведомленностью и активным использованием цифровых устройств, что делает ее идеальной целью для такого рода инновационной рекламы.

Ключевым аспектом этого сотрудничества является адаптивность Baidu Global Keyboard. Клавиатура способна адаптироваться к различным контекстам, что дает брендам возможность предлагать релевантную рекламу на разнообразных платформах. Это, в свою очередь, способствует увеличению намерений совершения покупок и повышению общей конверсии.

Microsoft отмечает, что ключевым преимуществом их технологии является возможность глубокой персонализации рекламы. Использование искусственного интеллекта позволяет не просто адаптировать рекламу под группу пользователей, но и сделать ее максимально релевантной для каждого отдельного пользователя.

Запуск этого нововведения запланирован на начало 2024 года, и ожидается, что он будет реализован на ключевых рынках. Это сотрудничество обещает открыть новые горизонты в области цифровой рекламы, предлагая более эффективные и целенаправленные рекламные решения.

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