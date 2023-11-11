Началось развертывание Google Reviews Update 2023, влияющее на SEO в iGaming: что нужно знать

8 ноября 2023 года в 12:00 по времени Восточного побережья США стартовало важное событие в мире поисковой оптимизации – развертывание алгоритма Google Reviews Update 2023. Ожидается, что обновление продлится около 1-2 недель и окажет значительное влияние на iGaming-SEO специалистов.

Это обновление охватит сайты на множестве языков, включая английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, вьетнамский, индонезийский, русский, голландский, португальский и польский. Особое внимание стоит обратить на то, что Google Reviews Update 2023 начинается на фоне уже идущего обновления Google Core November 2023 Update, стартовавшего 2 ноября и предполагаемого к завершению 16 ноября по Тихоокеанскому времени.

Ключевым аспектом нового обновления является его влияние на сайты с некачественными, с точки зрения Google, обзорами. Представители Google подтвердили, что это было последнее объявление о Reviews Update – в будущем обновления будут проводиться регулярно и без предварительного уведомления.

Основной проблемой для SEO-специалистов становится то, что одновременно происходят два обновления – November Core и Reviews Update. Это затрудняет определение, какое из них (или оба) повлияли на изменение позиций сайтов в поисковой выдаче.

Специалистам в области SEO следует внимательно отслеживать изменения в рейтингах своих сайтов и адаптироваться к новым условиям, заданным Google, чтобы оставаться на переднем крае поисковой оптимизации.

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