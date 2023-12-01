Роскомнадзор выписал первый штраф за отсутствие маркировки в Telegram

Орган надзора выявил нарушение в трех рекламных сообщениях, размещенных в телеграм-канале «Лиса рулит», который является блогом, посвященным скидкам, акциям, кэшбекам и другим выгодным предложениям. Как сообщил представитель Роскомнадзора, в этих сообщениях отсутствовал идентификатор рекламы, что противоречит законодательству.

Блогер Елена Лисовская, управляющая каналом «Лиса рулит» с более чем 25,5 тысячами подписчиков, подтвердила получение штрафа в размере 300 тысяч рублей. Согласно информации, представленной в статье на портале RBC (https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/11/2023/656733669a794740fd8a3188?from=newsfeed), она также выразила недовольство высокой стоимостью штрафа, утверждая, что Роскомнадзор расценил каждый пост на сумму 100 тысяч рублей. Тем не менее, она отметила, что они не планируют оспаривать штраф и собираются его уплатить.

Блогер также подчеркнула, что ее канал всегда старался соблюдать правила и маркировать рекламу вовремя, но на этот раз допустил недоразумение. Она обещает быть более внимательной к этим аспектам в будущем.

Этот случай не является единственным. Ранее (как уже сообщалось в нашем телеграм-канале, https://t.me/adpass_media/6350), Роскомнадзор завел дело о нарушении маркировки в отношении канала «Мой Нижний Новгород», однако на данный момент этот канал оштрафован не был. Подчеркивается, что соблюдение требований по маркировке рекламы в социальных сетях и мессенджерах становится всё более актуальным вопросом для контент-создателей и блогеров.

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