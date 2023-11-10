Россияне проиграли более 320 млрд рублей на ставках за третий квартал года

За третий квартал текущего года общая сумма проигрышей россиян в азартных играх достигла рекордных 320 миллиардов рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о значительном росте рынка ставок в России.

Ведущие букмекерские конторы, такие как Fonbet, BetBoom и Бетсити, оценивают рост рынка в районе 30%. Они отмечают, что увеличение интереса к ставкам связано с расширением спектра предлагаемых услуг. Букмекеры включили в свои предложения такие быстрые соревнования, как настольный теннис, дартс и нарды, что сделало их услуги более привлекательными для широкой аудитории.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, способствующих росту рынка ставок. Среди них — адаптивность к санкциям, увеличение инфляции, привлекательные бонусные программы и появление новых предложений от букмекеров.

Помимо этого, наблюдается всплеск интереса к спортивным событиям. В частности, возобновление проведения ведущих европейских чемпионатов, еврокубков и матчей национальных сборных привлекает внимание любителей ставок и способствует увеличению оборота рынка.

0