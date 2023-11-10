TikTok запускает новую функцию Search Ads Toggle для улучшения видимости рекламных объявлений

В последнее время в мире цифрового маркетинга наблюдаются значительные изменения, и TikTok не остается в стороне. Популярная платформа социальных сетей объявила о запуске новой функции под названием Search Ads Toggle. Эта функция предназначена для улучшения видимости рекламных объявлений в результатах поиска пользователей.

Search Ads Toggle – это специальный переключатель, который позволяет использовать существующие рекламные объявления In-Feed для отображения их вместе с обычными результатами поиска. Это означает, что рекламные объявления теперь будут появляться в ответ на соответствующие поисковые запросы пользователей, что значительно расширяет охват брендов.

Особенно важно, что функция Search Ads Toggle дает брендам возможность достигать заинтересованных пользователей, которые активно ищут информацию, связанную с их бизнесом. Это может существенно увеличить эффективность рекламных кампаний, так как объявления будут показываться целевой аудитории, уже заинтересованной в определенных товарах или услугах.

Когда функция активирована, рекламные объявления создаются автоматически на основе существующего рекламного контента рекламодателя. Эти объявления обозначаются как «Спонсированное» содержимое и могут отображаться в различных позициях в поисковой выдаче, в зависимости от релевантности запроса, намерений пользователя и поведения других пользователей на платформе.

Этот шаг TikTok является частью более широкой стратегии компании по улучшению взаимодействия с рекламодателями и предоставлению им более эффективных инструментов для достижения своей целевой аудитории. С учетом огромной популярности TikTok и его быстро растущей пользовательской базы, эта новая функция, несомненно, будет иметь большое значение для маркетологов по всему миру.

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