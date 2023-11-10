Соцсеть X рассматривает возможность возвращения GIF в качестве фотографий профиля

В последние новости социальных сетей, Twitter, популярная платформа для микроблогов, обсуждает возвращение возможности устанавливать GIF-изображения в качестве фотографий профиля. Эта функция была доступна пользователям более десяти лет назад, благодаря чему у некоторых активных пользователей до сих пор сохраняются GIF-аватары.

Возвращение этой функции стало известно из сообщений сотрудников компании, подогревая интерес общественности к будущим обновлениям платформы. Напомним, что официально Twitter никогда не разрешал загружать анимированные изображения вместо стандартных фотографий профиля. Однако, сейчас premium-пользователям разрешается устанавливать в качестве аватара цифровые токены NFT, что указывает на готовность компании к инновациям и расширению функционала профилей.

Это потенциальное обновление может добавить новый элемент визуального выражения для пользователей Twitter, делая профили более динамичными и выразительными. Ожидается, что дополнительная информация о реализации этой функции будет предоставлена компанией в ближайшем будущем.

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