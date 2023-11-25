Весомое изменение алгоритмов TikTok: пользователи получают больше контроля над контентом в своей ленте!

Социальная платформа TikTok приносит свежий ветер перемен, представляя новую возможность для своих пользователей. Теперь, даже если вам лень читать, вы можете насладиться нашей видео-новостью выше с озвучкой!

Важное обновление заключается во внесении изменений в алгоритмы TikTok, предоставляя пользователям возможность настраивать свой контент более детально с помощью опции «Настроить канал».

Этот инновационный инструмент доступен в разделе «Для вас» и позволяет пользователям выражать свои предпочтения по поводу того, какой контент им хотелось бы видеть больше или меньше. Опция представляет собой простое текстовое поле, в которое пользователи могут вводить свои предпочтения, что в свою очередь способствует улучшению потоковой выдачи, учитывая реальные интересы и желания пользователей.

Эти изменения отражают общий тренд в индустрии социальных медиа, направленный на более глубокую настройку контента под конкретные интересы пользователей. Однако возникают вопросы относительно того, насколько точно система сможет соответствовать реальным предпочтениям и вкусам каждого пользователя. Мы будем следить за развитием этой новой функции и дальнейшими реакциями пользователей. Следите за обновлениями TikTok!

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