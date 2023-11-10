VK Реклама представила новую функцию для музыкантов, позволяющую таргетировать свои треки и плейлисты на аудиторию поклонников других исполнителей.

VKontakte, популярная российская социальная сеть, объявила о значительном улучшении в своей рекламной платформе, ориентированной на музыкантов. Теперь исполнители могут нацеливать свою рекламу непосредственно на слушателей других артистов, что увеличит эффективность продвижения их треков и плейлистов.

Это достигается благодаря сложным алгоритмам, которые анализируют контент автора и интересы пользователей к различным исполнителям. Подход позволяет целенаправленно показывать рекламу тем пользователям, которые уже знакомы с произведениями музыканта, увеличивая вероятность того, что они откроют трек или добавят его на свою страницу ВКонтакте.

Для того чтобы воспользоваться этим новым инструментом, музыкантам необходимо иметь сообщество ВКонтакте и документы, подтверждающие авторские права. В кабинете VK Рекламы исполнители должны выбрать цель «Музыка» и настроить таргетинг на поклонников интересующих их исполнителей. Объявления будут видны в ленте ВКонтакте у слушателей выбранных музыкантов, что представляет собой уникальную возможность для артистов усилить свое присутствие в социальной сети и привлечь новую аудиторию.

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