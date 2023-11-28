Яндекс объявил о запуске тестирования рекламы в Telegram-каналах для всех своих партнёров.

С июля 2023 года компания приступила к испытанию нового сервиса, предназначенного для размещения рекламы в популярных Telegram-каналах. За время тестирования сервиса более 2 000 рекламодателей и 1 400 Telegram-каналов приняли участие в программе, общий объем выплаченных вознаграждений составил около 100 миллионов рублей.

Для участия в сервисе Telegram-каналам необходимо зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса», иметь не менее 2 000 подписчиков и существовать не менее трех месяцев. Кроме того, последняя публикация на канале должна быть сделана не позднее двух недель назад, а каждая публикация должна собирать не менее 500 просмотров в течение первых 48 часов.

Рекламодатели получили возможность формировать «чёрный список» каналов, на которых они не желают видеть свою рекламу. Помимо этого, есть возможность выбрать регионы для показа рекламы, хотя «Яндекс» рекомендует использовать таргетинг на всю Россию, учитывая, что многие каналы не привязаны к определённой локации.

Рекламодатели также могут выбирать тематику каналов для более точного таргетинга, включая или исключая темы из списка при настройке рекламной кампании.

Кроме того, «Яндекс» вводит политику удаления рекламных постов через 48 часов после публикации, обосновывая это тем, что реклама «эффективна только в первые несколько часов после её размещения».

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