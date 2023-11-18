YouTube представил обновление своей Premium подписки

Новое обновление приносит пользователям эксклюзивный доступ к передовым AI-инструментам. Одним из ключевых нововведений является уникальный чат-бот, использующий искусственный интеллект, способный отвечать на вопросы и предлагать персонализированный контент, соответствующий интересам пользователей YouTube.

Эта инновационная функция уже доступна ограниченному числу Premium-подписчиков в США, использующих устройства Android. Она была разработана с целью улучшения пользовательского опыта без вмешательства в процесс воспроизведения видео. Подписчики могут активировать этот инструмент прямо под видеороликами, где они могут задавать вопросы или выбирать из предложенных запросов, получая более глубокое взаимодействие с контентом.

Кроме того, YouTube также проводит тестирование новой функции — сводок комментариев на основе искусственного интеллекта, которая также становится доступной подписчикам Premium. Эти инструменты предположительно будут доступны всем пользователям платформы в ближайшем будущем, что дает возможность более интеллектуального и информативного взаимодействия с контентом.

Кроме того, обновление Premium подписки включает в себя улучшения качества воспроизведения и непрерывного просмотра, что делает эту подписку еще более привлекательной для пользователей, стремящихся получить наилучший опыт просмотра видео.

Для стимулирования взаимодействия с пользователями, YouTube также представил значки «достижений» для своих Premium-подписчиков. Эти значки будут отображаться на странице преимуществ «Ваш Премиум» и помогут подписчикам отслеживать ключевые этапы использования эксклюзивных функций, что делает опыт просмотра на YouTube еще более интерактивным и удовлетворительным.

0