YouTube внедряет новое правило, которое обязывает авторов помечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта (ИИ)

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Теперь создатели видео должны информировать зрителей, если реалистичный контент был изменен или сгенерирован при помощи ИИ. Это правило распространяется на видеоматериалы, которые могут вводить в заблуждение, например, показывать события, которые никогда не происходили, или изображать людей, произносящих или делающих что-то, чего они на самом деле не делали или не говорили.

Эта новая мера призвана повысить прозрачность и достоверность контента на платформе, защищая зрителей от потенциальной дезинформации. Подобное правило также может быть распространено на ИИ-созданные статьи и другой контент.

Известный ютубер и эксперт в области технологий выразил мнение, что поисковые системы не исключат ИИ-контент из результатов поиска, но важно внедрить эффективную разметку, чтобы пользователи могли легко определить, что контент был создан при помощи искусственного интеллекта. Это шаг в направлении борьбы с дезинформацией и обеспечения прозрачности в мире онлайн-контента.

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