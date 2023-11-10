YouTube запускает тестирование двух инновационных функций, которые обещают радикально изменить пользовательский опыт на платформе.

Первая функция – это чат-бот, способный предоставлять комментарии по конкретному видео. Этот инструмент позволит пользователям получать краткие обзоры содержания видео и задавать уточняющие вопросы, что значительно упростит поиск информации и улучшит взаимодействие с контентом.

Вторая новинка – это система анализа и классификации комментариев по темам. Благодаря этой функции, пользователи смогут легче ориентироваться среди множества комментариев, быстро находя те, которые наиболее релевантны их интересам. Эта функция обещает улучшить навигацию и интерактивность на YouTube, делая общение и обмен мнениями более целенаправленным и организованным.

Обе функции находятся на стадии тестирования, и ожидается, что после успешного завершения они станут доступны для широкой аудитории пользователей YouTube. Эти нововведения подчеркивают стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта на своей платформе.

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